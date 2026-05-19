ФАС открыла дело против «Нижфарма» из-за цены на уникальный препарат от давления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном завышении цены на лекарство от давления. Ведомство возбудило дело из-за стоимости препарата «Эдарби» (действующее вещество — азилсартана медоксомил).

Лекарство не входит в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП), поэтому его цена не регулируется государством. Однако «Нижфарм» — единственный производитель этого препарата в России, и аналогов на рынке нет.

«Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство», — отметили в ведомстве. Если вину докажут, компании грозит штраф. Также её могут обязать вернуть незаконно полученный доход в бюджет.

Ранее ФАС признала, что «Дымовское колбасное производство» нарушило закон о конкуренции. Компания запрещала другим производителям использовать название колбасы «Праздничная» после того, как в 2023 году зарегистрировала этот товарный знак. ФАС будет следить за исполнением своего предписания.