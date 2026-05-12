ФАС признала незаконным перерасчёт платы за воду без счётчика

ФАС признала незаконным применение повышающего коэффициента за отсутствие счётчика на воду за уже прошедшие периоды. Позицию ведомства подтвердила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Поводом стало дело калининградского «Водоканала». Региональное управление ФАС установило, что муниципальное предприятие пересчитывало плату за холодную воду и начисляло повышающий коэффициент задним числом.

Антимонопольная служба сочла такие действия нарушением законодательства. «Водоканал» попытался оспорить решение в суде, однако инстанции поддержали позицию ФАС.

В итоге законность решения ведомства была подтверждена, а штраф для организации составил 6,9 млн рублей.

Отдельно ФАС напомнила, что с 10 февраля проводит плановые проверки экономической обоснованности коммунальных тарифов в шести регионах. Проверки начались на фоне сообщений о возможном росте стоимости услуг ЖКХ после повышения НДС.

С 1 января 2026 года базовая ставка налога увеличилась на 2 процентных пункта. В ведомстве отмечали, что это должно было привести к росту коммунальных платежей в среднем на 1,7%.

При этом ФАС фиксирует обращения граждан и сообщения в СМИ о более заметном увеличении платежей. Поэтому ведомство проверяет, насколько обоснованно регионы и поставщики услуг пересматривают тарифы.

Ранее Life.ru писал, что ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ. Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей.