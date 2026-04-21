Путин: Нужно контролировать, чтобы тарифы в системе ЖКХ не задирались

Президент Владимир Путин заявил, что важно не допускать необоснованного роста тарифов в системе ЖКХ — это, к сожалению, часто случается. Эта тема обсуждалась на совещании с руководителями российских муниципальных образований.

«Нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чём вы сказали, чтобы тарифы «не задирались». Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям, в системе обслуживания людей, там «бум» — тариф начинает расти», — сказал президент.

Напомним, с этого месяца в России действует несколько новых законов в сфере ЖКХ. Один из них даёт Федеральной антимонопольной службе право менять предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также ввели административную ответственность за невыполнение предписаний ФАС.