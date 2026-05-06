В Петербурге рост платежей ЖКХ объяснили фразой «машина не ошибается»

Генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин дал совет петербуржцам, не согласным с суммами в квитанциях за ЖКУ. По его словам, в каждом конкретном случае нужно обращаться лично за разъяснениями, захватив с собой документы, подтверждающие свою позицию.

При этом глава центра считает, что слово «ошибка» к их системе неприменимо. В компьютере забиты чёткие алгоритмы и формулы, человек лишь раз вносит исходные данные, а потом считает машина.

«Машина не может ошибиться, она не человек», — заявил Шабарин.

Однако он признал, что неточности случаются — например, когда поставщики услуг передают некорректные показания общедомовых счётчиков.

В начале 2026-го петербуржцы массово возмущались резким скачком платы за отопление в январе: у некоторых разница с декабрём составила от 1 до 3 тысяч рублей.

Несмотря на жалобы, в ЕИРЦ отмечают высокую дисциплину жителей — уровень оплаты превышает 98%. Из трёх миллионов плательщиков менее 100 тысяч должны свыше 5 тысяч рублей. Правда, есть квартиры, чьи владельцы накопили долг более миллиона рублей. А общая сумма задолженности населения перед ЖКХ в Петербурге составляет порядка 30 миллиардов.

Ранее Life.ru писал, что ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ. Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей.