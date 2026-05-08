ФАС уличила «Дымовское колбасное производство» в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия «Дымовского колбасного производства» недобросовестной конкуренцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания запрещала конкурентам использовать название колбасы «Праздничная» после того, как в 2023 году получила исключительное право на соответствующий товарный знак и начала препятствовать использованию спорного обозначения другими производителями. ФАС будет контролировать исполнение выданного предписания.

«Действия «Дымовского колбасного производства» могли быть направлены на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака», — добавили в антимонопольной службе.

Ранее федеральная антимонопольная служба России сообщила о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны Apple. По данным ведомства, действия корпорации в отношении приложения Telega (модифицированной версии, или форка, мессенджера Telegram) могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция. Ранее Telega удалили из App Store, а затем пользователи iOS столкнулись с невозможностью его запуска. Разработчики обратились в ФАС с жалобой.