ФАС заявила о возможном нарушении закона со стороны Apple из-за блокировки Telega

ФАС России заявила о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны Apple. По данным ведомства, действия корпорации, направленные против Telega – модифицированной версии (форка) мессенджера Telegram, могут быть расценены как недобросовестная конкуренция.

Ранее приложение Telega было удалено из App Store, а впоследствии пользователи iOS столкнулись с невозможностью его запуска. Разработчики Telega обратились в ФАС с соответствующей жалобой.

«Действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Поступившее заявление от АО «Телега» — это не первый сигнал в отношении Apple», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее альтернативный Telegram-клиент «Телега» уже попадал под подозрения: пользователь «Хабра» fox52 проанализировал версию для Android и заявил, что оператор сервиса может получать полный доступ к переписке и файлам, выступая стороной шифрования. По его данным, приложение подключается не к серверам Telegram, а к собственной инфраструктуре АО «Телега», а в коде найден дополнительный RSA-ключ, делающий серверы доверенными участниками обмена. В