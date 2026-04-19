Telega может превращать iPhone россиян в «кирпичи» — эксперимент техноблогера

Массовые поломки iPhone при обновлении iOS могут быть связаны с популярным приложением Telega. Об этой теории в своём Telegram-канале сообщил техноблогер Сергей Романцев после проведения эксперимента.

Первыми о проблеме начали сообщать владельцы «яблочных» смартфонов, обратившиеся в сервисные центры. Сценарий был одинаковым: в ночное время устройство автоматически запускало обновление, процесс прерывался, и гаджет полноценно не включался. Блогер проверил гипотезу экспериментально. Он одновременно запустил обновление до iOS 26.4.1 на трёх разных моделях iPhone.

«На одном было приложение Telega. И только на нём обновление зависло, и iPhone ушёл в постоянный ребут [перезагрузку]», — заявил Romancev768.

Для восстановления устройства требуется установка iOS через компьютер. Однако в этом случае пользователь потеряет все данные, если предварительно не создал резервную копию. Apple официально не комментировала проблему. Владельцам iPhone, у которых установлено приложение Telega, рекомендуется перед обновлением делать бэкап и временно удалять программу.

Ранее альтернативный Telegram-клиент «Телега» уже попадал под подозрения: пользователь «Хабра» fox52 проанализировал версию для Android и заявил, что оператор сервиса может получать полный доступ к переписке и файлам, выступая стороной шифрования. По его данным, приложение подключается не к серверам Telegram, а к собственной инфраструктуре АО «Телега», а в коде найден дополнительный RSA-ключ, делающий серверы доверенными участниками обмена. В