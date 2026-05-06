ФАС заявила о снижении цен на социальные товары в регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о положительной динамике после подписания соглашений о стабилизации цен между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. В ведомстве отметили, что в ряде субъектов России зафиксировано удешевление социально значимых продуктов и снижение торговых наценок.

По данным ФАС, в 11 регионах страны средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась на 11,3 процента. Наибольшее падение отмечено на помидоры (минус 34,7 процента), творог (минус 28,5 процента), картофель (минус 20,7 процента), репчатый лук (минус 19,2 процента) и сметану (минус 19,1 процента). Антимонопольное ведомство рекомендует активнее заключать подобные меморандумы и на другие социально значимые позиции, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодоовощную продукцию и разные виды мяса.

Ранее Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предостережения нескольким экспертам, прозвучавшим в СМИ. Поводом стали их заявления о грядущем удорожании продовольствия и горючего. В чёрный список попали начальник аналитического отдела инвесткомпании «ИК «Риком-Траст» (спрогнозировал рост цен на еду), а также директор по коммуникациям «GIS Mining» и гендиректор ООО «Альянс Тракс» (дали оценку стоимости топлива в 2026 году).