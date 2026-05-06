6 мая, 17:14

В России впервые с 2025 года зафиксировали недельную дефляцию

Цены в России за неделю снизились впервые с августа 2025 года. Об этом сообщает Росстат на своём сайте.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,99%, с начала года — 103,19%», — указано в сообщении.

Таким образом, за прошедшую неделю в России зафиксировано незначительное снижение потребительских цен на уровне 0,02%. Тем не менее, с начала текущего года общий уровень инфляции остаётся положительным, демонстрируя рост в 3,19%.

ФАС выдала предостережения экспертам из-за прогнозов цен на продукты и топливо

Ранее стало известно, что ФАС взялась за проверку розничных цен на базовые продукты питания — в фокусе внимания регулятора куриные яйца и питьевое молоко. Ведомство уже направило официальные запросы ключевым розничным сетям страны, чтобы оценить, насколько законно магазины формируют конечные цены для покупателей.

Наталья Демьянова
