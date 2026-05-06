День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:41

ФАС выдала предостережения экспертам из-за прогнозов цен на продукты и топливо

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предостережения нескольким экспертам, прозвучавшим в СМИ. Поводом стали их заявления о грядущем удорожании продовольствия и горючего.

В чёрный список попали начальник аналитического отдела инвесткомпании «ИК «Риком-Траст» (спрогнозировал рост цен на еду), а также директор по коммуникациям «GIS Mining» и гендиректор ООО «Альянс Тракс» (дали оценку стоимости топлива в 2026 году).

В ведомстве пояснили, что подобные публичные прогнозы опасны. Во-первых, участники рынка могут воспринять их как прямое руководство к действию. Во-вторых, у потребителей из-за паники искусственно подскочит спрос.

Специалисты ФАС напомнили: если конкуренты договорятся о поддержании высоких цен — это будет прямым нарушением закона о защите конкуренции. В случае обнаружения таких схем служба обещает немедленно вмешаться.

ФАС обвалила цены на четыре жизненно важных препарата — некоторые подешевели вдвое
ФАС обвалила цены на четыре жизненно важных препарата — некоторые подешевели вдвое

Ранее стало известно, что ФАС взялась за проверку розничных цен на базовые продукты питания — в фокусе внимания регулятора куриные яйца и питьевое молоко. Ведомство уже направило официальные запросы ключевым розничным сетям страны, чтобы оценить, насколько законно магазины формируют конечные цены для покупателей.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar