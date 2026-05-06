ФАС выдала предостережения экспертам из-за прогнозов цен на продукты и топливо

Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предостережения нескольким экспертам, прозвучавшим в СМИ. Поводом стали их заявления о грядущем удорожании продовольствия и горючего.

В чёрный список попали начальник аналитического отдела инвесткомпании «ИК «Риком-Траст» (спрогнозировал рост цен на еду), а также директор по коммуникациям «GIS Mining» и гендиректор ООО «Альянс Тракс» (дали оценку стоимости топлива в 2026 году).

В ведомстве пояснили, что подобные публичные прогнозы опасны. Во-первых, участники рынка могут воспринять их как прямое руководство к действию. Во-вторых, у потребителей из-за паники искусственно подскочит спрос.

Специалисты ФАС напомнили: если конкуренты договорятся о поддержании высоких цен — это будет прямым нарушением закона о защите конкуренции. В случае обнаружения таких схем служба обещает немедленно вмешаться.

Ранее стало известно, что ФАС взялась за проверку розничных цен на базовые продукты питания — в фокусе внимания регулятора куриные яйца и питьевое молоко. Ведомство уже направило официальные запросы ключевым розничным сетям страны, чтобы оценить, насколько законно магазины формируют конечные цены для покупателей.