ФАС обвалила цены на четыре жизненно важных препарата — некоторые подешевели вдвое
Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на четыре препарата из перечня жизненно необходимых. Некоторые подешевели сразу вдвое, а лекарство от туберкулёза в России стоит почти в 30 раз дешевле, чем за рубежом.
Новые цены:
- «Реблозил» (луспатерцепт) для лечения анемии — подешевел в два раза.
- «Ракстеми» (претоманид) против туберкулёза — подешевел на четверть. В России он на 96% дешевле, чем за рубежом.
- «Арейма» (камрелизумаб) — противоопухолевый препарат, стал вдвое дешевле по сравнению с референтными странами.
- «Арцерикс» (гофликицепт) — иммунодепрессант, цена снижена более чем на 10%.
«Снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 году и проведению ведомством экономического анализа», — отметили в ФАС.
Работа по контролю цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) продолжается.
