День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:14

ФАС обвалила цены на четыре жизненно важных препарата — некоторые подешевели вдвое

ФАС снизила цены на четыре препарата из списка жизненно необходимых

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на четыре препарата из перечня жизненно необходимых. Некоторые подешевели сразу вдвое, а лекарство от туберкулёза в России стоит почти в 30 раз дешевле, чем за рубежом.

Новые цены:

  • «Реблозил» (луспатерцепт) для лечения анемии — подешевел в два раза.
  • «Ракстеми» (претоманид) против туберкулёза — подешевел на четверть. В России он на 96% дешевле, чем за рубежом.
  • «Арейма» (камрелизумаб) — противоопухолевый препарат, стал вдвое дешевле по сравнению с референтными странами.
  • «Арцерикс» (гофликицепт) — иммунодепрессант, цена снижена более чем на 10%.

«Снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 году и проведению ведомством экономического анализа», — отметили в ФАС.

Работа по контролю цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) продолжается.

В РФ создадут первый в мире препарат для блокировки гена, запускающего старение
В РФ создадут первый в мире препарат для блокировки гена, запускающего старение

Ранее в Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения гальванического синдрома — состояния, возникающего из-за взаимодействия разнородных металлов в полости рта. Новый подход позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и лечить его без удаления имплантов и других конструкций.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar