ФАС зафиксировала нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение в 65 регионах

Федеральная антимонопольная служба совместно с надзорным ведомством проверила 84 региона и обнаружила нарушения при установлении тарифов на водоснабжение и тепловую энергию в 65 из них. Итоги ревизии опубликованы на официальном сайте ФАС.

Суммарно 4 миллиарда рублей, заложенные в тарифах, не имели под собой экономического обоснования. Местным властям предписано до 1 октября направить эти средства на обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства. Если этого не сделать, излишне начисленные суммы придётся исключить из платёжек граждан.

Кроме того, в сообщении антимонопольного ведомства уточняется, что 801 тарифное решение было принято с процедурными нарушениями. В частности, государственное и муниципальное имущество передавалось ресурсоснабжающим и управляющим организациям без конкурсных процедур. В результате компании не вкладывали деньги в реконструкцию коммунальной инфраструктуры, что вело к её износу и, как следствие, к ухудшению качества предоставляемых населению услуг.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном завышении цены на лекарство от давления. Ведомство возбудило дело из-за стоимости препарата «Эдарби» (действующее вещество — азилсартана медоксомил). Лекарство не входит в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП), поэтому его цена не регулируется государством. Однако «Нижфарм» — единственный производитель этого препарата в России, и аналогов на рынке нет.