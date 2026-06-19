Миляев заявил о наличии всех марок топлива на сетевых АЗС в Тульской области

Поставки топлива на крупные сетевые АЗС Тульской области осуществляются в штатном режиме, но на отдельных заправках возможны кратковременные перебои из-за ажиотажа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в регионе ведётся ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением автомобильным топливом.

«На отдельных АЗС возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой доставки и повышенным спросом населения, однако по мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются», — написал он в Max.

Губернатор также подчеркнул, что на сетевых АЗС рост цен на топливо не зафиксирован, а ценовая политика остаётся стабильной. По данным компании «Роснефть», отметил Миляев, на крупных заправках сформирован необходимый запас топлива и поставки идут регулярно. Ситуация находится под контролем, а экстренные и социальные службы обеспечены топливом в полном объёме, заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что все автозаправочные станции в Москве работают в штатном режиме, поставки топлива продолжаются. Информацию подтвердили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Вопрос возник после подъёма цен на бензин.