На попавшую под прицел ФАС сеть АЗС «Трасса» подали иски на ₽15 млрд

На сеть автозаправочных станций «Трасса», работающую в Москве и Подмосковье, поданы иски на сумму около 15 миллиардов рублей. Параллельно компанию начала проверять Федеральная антимонопольная служба, которая запросила данные о формировании цен на топливо.

По данным SHOT, в судах сейчас рассматривается 22 дела против компании «ЕвроТранс», которой принадлежит 57 заправок в Москве и области. Среди истцов — «ЗН Снабжение» (дочерняя структура «Зарубежнефти»), «АТИ», «Инбанк» и другие организации. Всего за текущий год против сети было подано 28 исков на общую сумму около 26 миллиардов рублей. По четырём делам уже вынесены решения на сумму порядка 11 миллиардов рублей. За прошлый год компания заработала 151 миллиард рублей.