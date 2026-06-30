Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный импорт топлива в Россию по приемлемым ценам станет ещё одним шагом к стабилизации внутреннего рынка. Об этом представитель Кремля сказал на брифинге. По его словам, такие поставки позволят сбить ажиотажный спрос. Однако окончательное решение примут при достижении договорённостей по приемлемым ценам.

«Если будут достигнуты договорённости [на поставки топлива в Россию] по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет ещё один шаг на пути стабилизации рынка, и этот шаг нацелен на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос» — сказал представитель Кремля.