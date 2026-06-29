Новак: Решение о запрете экспорта дизеля ещё не принято

Правительство России пока не приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для производителей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, вопрос продолжает рассматриваться и будет обсуждаться на ближайших совещаниях. Пока окончательного решения по этой мере нет. Новак подчеркнул, что власти в ежедневном режиме занимаются ситуацией на топливном рынке. Главная задача — полностью обеспечить внутренние потребности страны.

Вице-премьер отметил, что уже принимаются меры по насыщению внутреннего рынка и ограничению экспорта там, где это необходимо.

Напомним, правительство России изучает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Власти оценивают разные варианты, чтобы сохранить стабильные поставки топлива внутри страны. Если ограничения введут, экспорт дизеля могут полностью остановить на определённый срок.

Накануне о такой возможности говорил и президент Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.