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1 июля, 14:16

Новак: Перебои с топливом на отдельных АЗС быстро устраняют

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Перебои с бензином и дизельным топливом на отдельных российских АЗС носят локальный характер и быстро устраняются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, сложности связаны прежде всего с логистикой. Несмотря на ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов, внутренний рынок в целом обеспечен необходимым объёмом топлива.

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Новак добавил, что на случай локальных сбоев в стране заранее сформировали запасы. Они позволяют компенсировать временную нехватку бензина и дизеля в отдельных регионах.

На фоне перебоев возникла разница в стоимости топлива на заправках крупных нефтяных компаний и независимых сетей. Вице-премьер ожидает, что этот разрыв сократится после насыщения рынка и восстановления баланса поставок.

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Ранее Банк России предупредил, что ситуация с топливом может дольше обычного влиять на инфляцию. Рост цен на бензин и дизель отражается не только на потребительской корзине, но и на ожиданиях населения и бизнеса.

28 июня президент России Владимир Путин признал, что проблемы с обеспечением автомобилистов и предприятий топливом сохраняются. Он поручил принять системные меры для стабилизации рынка.

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Марина Фещенко
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