«Не охать-ахать»: Матвиенко призвала искать решения, а не паниковать из-за топлива

Ситуация с топливом в России непростая, но драматизировать её не стоит, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на пленарном заседании верхней палаты парламента.

«Действительно, ситуация непростая, нелёгкая» — отметила сенатор, добавив, что президент Владимир Путин провёл совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином и дизелем для сельского хозяйства. Кроме того, в понедельник состоялась встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным, где также обсуждалась эта тема.

По словам Матвиенко, рабочая группа правительства в ежедневном режиме ищет решения, чтобы исправить ситуацию, однако нужно время. Комментируя сообщения о трудностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, она призвала не паниковать.

«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение» — подчеркнула председатель Совфеда.

Ранее в Минпромторге заявили, что держат на контроле вопрос обеспечения ретейлеров топливом, а системных жалоб на нехватку горючего для доставки товаров не поступало. В ведомстве заявили, что приоритет — доступность продуктов для граждан. Ситуация отслеживается в тесном контакте с отраслью.