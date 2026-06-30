Продукты доедут до прилавков: Минпромторг успокоил насчёт бензина для торговых сетей
Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у ретейлеров
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Минпромторг России держит под контролем вопрос обеспечения ретейлеров горючим. Системных жалоб на нехватку топлива для доставки товаров в магазины в ведомство не поступало. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.
В Минпромторге подчеркнули, что ключевая задача — обеспечить доступность продуктов для граждан. Отсутствие перебоев с поставками остаётся приоритетом. Представители ведомства заверили, что находятся в постоянном контакте с отраслью и отслеживают обстановку.
Если у транспортных служб розничных сетей возникнут трудности с заправкой техники, министерство готово оперативно вмешаться. В таком случае будут приняты все необходимые меры для стабилизации ситуации. Однако пока что подобных сигналов в Минпромторге не фиксируют.
Сегодня в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что резервы бензина находятся на уровне прошлого года, а приоритетной задачей остаётся удержание экономически обоснованных цен и выстраивание эффективной логистики. Режим будет действовать до особого распоряжения. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что ограничения на продажи топлива в городе продлены на месяц.
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