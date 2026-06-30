В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области на фоне ситуации с топливом, сообщил в «Максе» губернатор Олег Мельниченко. Власти намерены обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса.

«Сегодня резервы бензина практически идентичны уровню прошлогоднего периода... Первоочередная задача — выдерживать экономически обоснованные цены и выстраивать эффективные логистические цепочки», — написал глава региона. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, на фоне ситуации с топливом в ряде регионов России федеральные власти рассматривают возможность импорта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если такие договорённости будут достигнуты, это станет шагом для стабилизации рынка.