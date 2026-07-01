Новак: Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизелем

Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а перебои с поставками носят локальный характер. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается всё для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», — сказал он.

Вице-премьер пояснил, что нехватка топлива на отдельных заправках связан с логистическими изменениями при поставках с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и АЗС. Эти проблемы, по его словам, оперативно решаются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями.

Что касается ценовой политики, крупные вертикально-интегрированные компании удерживают стоимость топлива на уровне инфляции. Однако на заправках независимых сетей наблюдается некоторый разрыв в цене, что вице-премьер объяснил временными перебоями. По его прогнозу, ситуация выровняется по мере наполнения рынка и полной балансировки спроса и предложения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России непростая, но драматизировать её не стоит, — президент и правительство уже провели совещания по этому вопросу, и рабочая группа ежедневно ищет решения, хотя для их реализации нужно время. Она призвала не паниковать в связи с трудностями у аграриев.