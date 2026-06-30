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30 июня, 09:37

Новак взял рынок топлива в ручной режим по поручению Путина

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Комплекс мер по стабилизации рынка топлива обсуждается у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о возможном изменении требований к стандартам бензина.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин в воскресенье провёл совещание по ситуации в топливной сфере. По его словам, сейчас работает правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком.

«Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на совещаниях обсуждают меры для стабилизации рынка. За деталями Песков предложил обращаться в правительство и аппарат вице-премьера.

Новак: Решение о запрете экспорта дизеля ещё не принято
Новак: Решение о запрете экспорта дизеля ещё не принято

Ранее Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.

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Андрей Бражников
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