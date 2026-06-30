Новак взял рынок топлива в ручной режим по поручению Путина

Комплекс мер по стабилизации рынка топлива обсуждается у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о возможном изменении требований к стандартам бензина.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин в воскресенье провёл совещание по ситуации в топливной сфере. По его словам, сейчас работает правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком.

«Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на совещаниях обсуждают меры для стабилизации рынка. За деталями Песков предложил обращаться в правительство и аппарат вице-премьера.

Ранее Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.