Вице-премьер Новак: Ситуация на топливном рынке остаётся напряжённой

Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал текущее положение на внутреннем рынке топлива как напряжённое. Соответствующее заявление прозвучало на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учётом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряжённой», — сказал Новак.

По словам чиновника, ситуацию определяют два фактора: летний пик спроса и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Участники встречи рассмотрели баланс производства и потребления.

Кабмин также изучает дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов. Проверяется исполнение ранее данных поручений.

Особое внимание уделили топливообеспечению Иркутской области и Забайкальского края. В списке приоритетов и южные регионы, где развёрнуты активные сельскохозяйственные работы.

Вице-премьер Новак ранее информировал, что запасов топлива в России достаточно для покрытия внутренних нужд, однако ажиотажный спрос вырос на 20–30%. Он уточнил, что перенастройка логистики под новые потребности потребует времени. Чтобы насытить рынок, не исключается временный (на несколько месяцев) запрет на экспорт дизеля для производителей.

В свою очередь, президент Владимир Путин сообщил, что власти и нефтяники подготовили дополнительные меры для стабилизации рынка. Он отметил, что страна уже задействует резервы, хотя объёмы запасов бензина сопоставимы с прошлогодними. Глава государства также допустил введение полного эмбарго на вывоз дизельного топлива.