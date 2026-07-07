Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом для аграриев

Ситуация с обеспечением аграриев топливом в период сезонных полевых работ остаётся управляемой. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании, посвящённом подготовке к уборочной кампании.

«Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос — это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая», — отметил Патрушев, добавив, что Минсельхоз совместно с Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье направят более 17 тысяч тонн топлива (5,2 тыс. т АИ-92, 6,5 тыс. т АИ-95 и 6 тыс. т дизеля) для погашения повышенного спроса на АЗС, вызванного ажиотажем, при среднем суточном потреблении около 2,2 тыс. тонн, причём власти не планируют вводить ограничения на отпуск.