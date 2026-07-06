На Ставрополье направят 17 тыс тонн топлива для стабилизации ситуации с АЗС

На Ставрополье направят крупные дополнительные партии топлива, чтобы погасить повышенный спрос на автозаправочных станциях. Общий объём поставок превысит 17 тысяч тонн. Об этом журналистам сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.

Для восполнения запасов в регион уже везут 5,2 тысячи тонн бензина АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и 6 тысяч тонн дизельного горючего. Этого хватит, чтобы выровнять ситуацию и снять напряжение с очередями на АЗС.

По данным краевого Минпрома, среднее суточное потребление в регионе составляет около 2,2 тысячи тонн. Однако в последние дни из-за ажиотажного спроса этот показатель порой превышал 3 тысячи тонн. Дополнительные ограничения на отпуск бензина власти вводить не планируют.

Губернатор Владимир Владимиров пояснил, что многие топливные компании уже определили собственные нормы отпуска. Уменьшать их ещё сильнее не станут, чтобы не вынуждать водителей по нескольку раз стоять в очередях ради полного бака. При этом в приоритетном порядке горючее должны получать машины экстренных и специализированных служб, полиции, МЧС и аграрии.

Минсельхозу края глава региона поставил задачу бесперебойно обеспечивать горюче-смазочными материалами сельхозпредприятия во время уборочной кампании. Минпрому поручено вести ежедневный мониторинг поставок.

Тем временем и власти Вологодской области начали работу по увеличению поставок бензина. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что при прежнем объёме завоза потребность выросла почти вдвое. Регион взаимодействует с Минэнерго и топливными компаниями. Для транзитных водителей до 8 июля организуют специальные места отдыха с водой, чаем и санитарными комнатами.