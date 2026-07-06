Власти Вологодской области решили увеличить поставки бензина

Власти Вологодской области начали работу по увеличению поставок бензина на фоне резко выросшего спроса. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, сейчас топливо поступает в регион в прежнем объеме, однако потребность в нем увеличилась почти в два раза. Для решения ситуации областные власти взаимодействуют с Минэнерго России, «Лукойлом» и другими топливными компаниями.

Губернатор поручил до 8 июля организовать для водителей транзитного транспорта специальные места отдыха с водой, чаем и санитарными комнатами. Их адреса должны опубликовать муниципалитеты.

Кроме того, чиновникам поручено проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо. Отдельно поставлена задача обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, медицинских организаций и почты.

Филимонов также потребовал пресекать случаи перепродажи бензина по завышенным ценам.

Ранее ФАС возбудила дела против продавцов бензина и дизеля в трёх регионах. Одно лишь Московское управление возбудило дело против шести независимых игроков, продающих бензин и дизтопливо через свои сети заправок. В список фигурантов попали ООО «Аист», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.