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Регион
6 июля, 15:56

Власти Вологодской области решили увеличить поставки бензина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Власти Вологодской области начали работу по увеличению поставок бензина на фоне резко выросшего спроса. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, сейчас топливо поступает в регион в прежнем объеме, однако потребность в нем увеличилась почти в два раза. Для решения ситуации областные власти взаимодействуют с Минэнерго России, «Лукойлом» и другими топливными компаниями.

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Губернатор поручил до 8 июля организовать для водителей транзитного транспорта специальные места отдыха с водой, чаем и санитарными комнатами. Их адреса должны опубликовать муниципалитеты.

Кроме того, чиновникам поручено проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо. Отдельно поставлена задача обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, медицинских организаций и почты.

Филимонов также потребовал пресекать случаи перепродажи бензина по завышенным ценам.

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Ранее ФАС возбудила дела против продавцов бензина и дизеля в трёх регионах. Одно лишь Московское управление возбудило дело против шести независимых игроков, продающих бензин и дизтопливо через свои сети заправок. В список фигурантов попали ООО «Аист», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.

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Марина Фещенко
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