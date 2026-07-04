В Калининградской области возобновляют розничную продажу бензина и дизеля

В Калининградской области возобновляют продажу бензина и дизеля в розницу. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Первыми открываются 11 крупных АЗС сети «Балтнефть». На них с 4 июля смогут заправляться все водители. Пока доступны только бензин АИ-92 и дизельное топливо.

В Калининграде открываются семь заправок, в области — ещё четыре (в Гурьевске, Черняховске, Советске и Зеленоградском районе). По мере поступления топлива список будут расширять. Власти обещают оперативно открывать дополнительные АЗС.

Ограничения на объём топлива пока сохраняются: не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. Также «Балтнефть» продолжит обслуживать юридические лица и госзаказы по контрактам. Губернатор призвал автомобилистов сохранять взаимное уважение — на заправках возникают конфликты, но власти надеются, что открытие новых АЗС сократит очереди.

Ранее правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать бензин по стандарту «Евро-3». Документ временно смягчает нормы по содержанию серы в топливе. Это сделано для того, чтобы стабильно обеспечивать внутренний рынок горючим. Теперь некоторые НПЗ смогут производить бензин, который по классу соответствует «Евро-5», но с допустимым содержанием серы до 150 мг на килограмм.