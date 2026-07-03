На АЗС Новороссийска вернули продажу бензина без топливных карт

Муниципальный центр управления Новороссийска информирует о возобновлении продажи бензина на автозаправочных станциях города без применения топливных карт. Данное изменение последовало за ранее введённым ограничением, согласно которому, по состоянию на утро 3 июля, заправка осуществлялась исключительно по топливным картам.

К 13:00 3 июля 15 АЗС города возобновили свою деятельность. Согласно решению собственников, на всех функционирующих заправках действует правило отпуска топлива только в топливные баки. Следует отметить, что 20 автозаправочных станций временно приостановили свою работу.

Ранее рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края предложила привлечь волонтёров и казаков для контроля на АЗС. Общественники должны помочь с дисциплиной и регулировкой потоков машин. Заправкам рекомендовали снять лимиты для пассажирского транспорта и мусоровозов.