Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:37

На АЗС Новороссийска вернули продажу бензина без топливных карт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Муниципальный центр управления Новороссийска информирует о возобновлении продажи бензина на автозаправочных станциях города без применения топливных карт. Данное изменение последовало за ранее введённым ограничением, согласно которому, по состоянию на утро 3 июля, заправка осуществлялась исключительно по топливным картам.

К 13:00 3 июля 15 АЗС города возобновили свою деятельность. Согласно решению собственников, на всех функционирующих заправках действует правило отпуска топлива только в топливные баки. Следует отметить, что 20 автозаправочных станций временно приостановили свою работу.

Правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года
Правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года

Ранее рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края предложила привлечь волонтёров и казаков для контроля на АЗС. Общественники должны помочь с дисциплиной и регулировкой потоков машин. Заправкам рекомендовали снять лимиты для пассажирского транспорта и мусоровозов.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar