В Краснодарском крае опровергли слухи об ограничениях на продажу бензина

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отсутствии региональных ограничений на продажу топлива. Чиновники подтвердили, что дефицит бензина на Кубани отсутствует. По данным властей, ограничения применяют сами АЗС.

«Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа», — указали в оперштабе.

Представители ведомства отметили рост спроса на заправках в последние дни. В отдельных случаях он носит явно ажиотажный характер. Жителям и гостям региона посоветовали заправлять автомобили исключительно по мере необходимости. Это поможет избежать очередей и нормализовать работу станций.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала анализ ценообразования на бензин у компаний в мелкооптовом сегменте. Регулятор проверяет поставщиков топлива для независимых АЗС и сельхозпроизводителей. ФАС изучает обоснованность формирования цен на бензин и дизельное топливо в этом сегменте рынка.