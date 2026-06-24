ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у компаний в мелкооптовом сегменте, которые поставляют топливо независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали полученные материалы и публикации в СМИ. ФАС изучает, насколько обоснованно формируются цены на бензин и дизельное топливо в этом сегменте рынка.

«ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка», — говорится в сообщении антимонопольного органа.

Параллельно служба направила письма 26 профильным ассоциациям и союзам, напомнив о недопустимости необоснованного роста стоимости нефтепродуктов.