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Регион
24 июня, 18:32

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Федеральная антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у компаний в мелкооптовом сегменте, которые поставляют топливо независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали полученные материалы и публикации в СМИ. ФАС изучает, насколько обоснованно формируются цены на бензин и дизельное топливо в этом сегменте рынка.

«ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка», — говорится в сообщении антимонопольного органа.

Параллельно служба направила письма 26 профильным ассоциациям и союзам, напомнив о недопустимости необоснованного роста стоимости нефтепродуктов.

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Напомним, ажиотажный спрос возник из-за сообщений о перебоях и ограничениях, что привело к очередям и лимитам, однако власти связывают это с сезонным ростом и временным сокращением биржевых продаж. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкого скачка цен на топливо в России нет: на заправках крупных компаний рост незначительный, хотя на независимых АЗС отмечается повышение. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Путину меры по стабилизации топливного рынка: отменить нормативы биржевых продаж, дать приоритет АЗС и госзаказчикам, исключив перепродавцов, а также обязать компании перерабатывать не менее 30% добычи внутри страны и изменить расчёт нормативов под реальные потребности.

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Анастасия Никонорова
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