Новак выбрал регионы, куда следует поставить топливо в первую очередь

Российским профессиональным ведомствам поручили в первую очередь помогать тем регионам, у которых поставки топлива зависят от сезона и природных условий. Распоряжение отдал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по топливному рынку.

Главным на встрече стала организация северного завоза топлива. В кабмине подчеркнули, что это приоритет, особенно для удалённых территорий, где есть сезонные ограничения и нужно вовремя создавать запасы.

«Отраслевым компаниям и региональным властям необходимо на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений», — уточнили в кабмине.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину способы стабилизации топливного рынка в России. Он считает, что нужно временно отменить обязательные объёмы продаж на бирже. Также он предложил дать преимущество на торгах заправкам и государственным заказчикам.