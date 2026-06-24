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24 июня, 14:47

«Все летают»: Песков опроверг слухи о сложностях с авиатопливом

Песков: В России нет сложностей с топливом для авиаперевозок

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле опровергли слухи о возможных проблемах с топливом для авиаперевозок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуация находится под полным контролем.

«Сейчас все летают, все», — заявил он журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

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Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации топливного рынка в России. Он предложил временно отменить действующие нормативы биржевых продаж. Также Сечин выступил за приоритетный доступ к торгам для автозаправок и государственных заказчиков.

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Александра Мышляева
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