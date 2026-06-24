«Все летают»: Песков опроверг слухи о сложностях с авиатопливом
Песков: В России нет сложностей с топливом для авиаперевозок
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле опровергли слухи о возможных проблемах с топливом для авиаперевозок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуация находится под полным контролем.
«Сейчас все летают, все», — заявил он журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации топливного рынка в России. Он предложил временно отменить действующие нормативы биржевых продаж. Также Сечин выступил за приоритетный доступ к торгам для автозаправок и государственных заказчиков.
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