«Все летают»: Песков опроверг слухи о сложностях с авиатопливом

В Кремле опровергли слухи о возможных проблемах с топливом для авиаперевозок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуация находится под полным контролем.

«Сейчас все летают, все», — заявил он журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации топливного рынка в России. Он предложил временно отменить действующие нормативы биржевых продаж. Также Сечин выступил за приоритетный доступ к торгам для автозаправок и государственных заказчиков.