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24 июня, 08:14

Глава «Роснефти» придумал меры по стабилизации рынка топлива: ключевых пунктов 2

Обложка © ТАСС /Григорий Сысоев/POOL

Обложка © ТАСС /Григорий Сысоев/POOL

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации топливного рынка в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сечин предложил временно отменить действующие нормативы биржевых продаж и дать приоритетный доступ к торгам автозаправкам и государственным заказчикам. Перепродавцов, на которых приходится до 80% закупок, предлагают исключить.

Также глава «Роснефти» предложил обязать все нефтяные компании направлять на переработку внутри страны не меньше 30% добываемого сырья и изменить расчёт нормативов с учётом реальных потребностей АЗС.

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Напомним, ранее в Омской области ввели ограничения на автозаправках для борьбы со спекулянтами. На обычных АЗС установлен лимит до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

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Наталья Афонина
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