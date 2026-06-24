Глава «Роснефти» придумал меры по стабилизации рынка топлива: ключевых пунктов 2

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения по стабилизации топливного рынка в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сечин предложил временно отменить действующие нормативы биржевых продаж и дать приоритетный доступ к торгам автозаправкам и государственным заказчикам. Перепродавцов, на которых приходится до 80% закупок, предлагают исключить.

Также глава «Роснефти» предложил обязать все нефтяные компании направлять на переработку внутри страны не меньше 30% добываемого сырья и изменить расчёт нормативов с учётом реальных потребностей АЗС.

Напомним, ранее в Омской области ввели ограничения на автозаправках для борьбы со спекулянтами. На обычных АЗС установлен лимит до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.