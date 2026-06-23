«Нефтьмагистраль» снизила цены на топливо после запроса ФАС

Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» объявила о снижении стоимости всех видов топлива. Решение последовало через несколько дней после запроса Федеральной антимонопольной службы. Компания сообщила, что новые цены уже появились на стелах заправок.

На сайте сети литр Аи-92 стоит 70,99 рубля, Аи-95 — 79,99 рубля, улучшенного Аи-95 Evo — 82,99 рубля. Аи-100 продаётся за 99,99 рубля, дизельное топливо — за 84,99 рубля.

ФАС направила запрос «Нефтьмагистрали» 18 июня. До 26 июня компания должна предоставить данные о средней стоимости горючего, объёмах продаж, рентабельности и причинах изменения цен.

На фоне ситуации вице-премьер Александр Новак поручил подготовить дополнительные меры поддержки внутреннего топливного рынка. В правительстве заявили, что ФАС продолжит следить за динамикой цен.

В Минэнерго при этом подчёркивают, что дефицита нефтепродуктов в России нет, а внутренний спрос обеспечен необходимыми запасами.

Ранее ФАС также инициировала проверку формировании цен на автозаправочных станциях сети «Трасса». Регулятор потребовал от организации предоставить сведения о средневзвешенных розничных ценах на бензин и дизельное топливо, а также данные о фактических объёмах реализации нефтепродуктов через сеть АЗС.