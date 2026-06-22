У владельца АЗС с рекордными ценами на бензин нашли недвижимость на ₽3 млрд

Владелец сети АЗС «Нефтьмагистраль», где цены на бензин приближаются к 110 рублям за литр, обладает недвижимостью общей стоимостью около 3 миллиардов рублей. По данным SHOT, 55-летний Александр Ерастов, руководитель сети, владеет обширным поместьем в престижном коттеджном посёлке под Одинцово.

Этот комплекс включает два дома (720 и 1200 кв. м), баню и гараж, общая стоимость которых оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, Ерастову принадлежит шестикомнатная квартира в элитном районе Москвы — Хамовники, расположенная на 13-м этаже и оцененная почти в полмиллиарда рублей.

55-летний хозяин сети Александр Ерастов. Фото © Telegram / SHOT

Недвижимость бизнесмена в Москве и области. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что Ерастов, передвигается на Bentley Continental GT 2022 года, стоимость которого оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Для заправки своего авто он может использовать собственные пять автозаправочных станций, расположенных в Москве и Московской области. Одна из этих АЗС, находящаяся на престижной Даниловской набережной, оценивается примерно в 600 миллионов рублей. Общая стоимость всех личных АЗС бизнесмена может превышать 1 миллиард рублей.

Сама компания «Нефтьмагистраль» владеет роскошным пентхаусом площадью 600 квадратных метров стоимостью около 2 миллиардов рублей в элитном жилом комплексе «Бродский», а также эксклюзивным автомобилем Ferrari Purosangue, цена которого составляет 75 миллионов рублей.

В последнее время водители в Москве и Московской области выражают недовольство ценами на бензин на некоторых заправках «Нефтьмагистрали». Стоимость бензина марки АИ-95 достигала 98 рублей за литр, а АИ-100 – 109 рублей. ФАС начала проверку, запросив у компании обоснование повышения цен на топливо. Однако для многих автовладельцев представленные аргументы оказались недостаточно убедительными.