В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами

В Омской области ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале. Меры приняты для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляций на топливном рынке.

Глава региона уточнил, что на АЗС теперь разрешена заправка только непосредственно в бак автомобиля. На обычных заправках установлен лимит до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива. Для сжиженного углеводородного газа ограничения не предусмотрены. Хоценко призвал жителей доверять только официальным и проверенным источникам информации.

«Дорогие омичи! Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля <...> Прошу доверять только проверенным и официальным источникам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области с 23 июня ввели временные ограничения на продажу бензина — не более 30 литров на одну машину. Губернатор Роман Бусаргин пояснил, что лимит будет действовать до 30 июня и является вынужденным шагом для снижения ажиотажа и предотвращения спекуляций. В Самарской области также усилили контроль за топливным рынком. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил региональному управлению ФАС ежедневно отслеживать цены и оперативно реагировать на нарушения. Стратегические направления — сельское хозяйство и промышленность — власти Самарской области обеспечат топливом в приоритетном порядке.