Самарский губернатор Федорищев пообещал усилить контроль за ценами на бензин

В Самарской области усиливают контроль за ситуацией на топливном рынке на фоне дефицита нефтепродуктов на отдельных автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на совещании регионального правительства.

По его словам, в регионе с прошлой недели фиксируются случаи нехватки топлива на ряде АЗС. В связи с этим он поручил региональному управлению ФАС ежедневно отслеживать цены на всех автозаправках и оперативно реагировать на возможные нарушения и ценовые перекосы.

Губернатор подчеркнул, что стратегические направления — сельское хозяйство и промышленность — будут полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке.

Отдельно он отметил, что региональные власти внимательно следят за ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях и при необходимости оказывают им поддержку, включая вопросы модернизации и устранения последствий возможных сбоев.

При этом ранее власти региона сообщали, что ситуация с топливом остаётся стабильной, а крупные сети АЗС продолжают работу в обычном режиме, несмотря на отдельные обращения граждан о возможных перебоях.