Федорищев заверил, что ситуация с топливом на АЗС в Самарской области стабильна

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что ситуация с топливом на АЗС региона стабильна. Крупные сети заправок функционируют в обычном режиме, без ограничений.

«В Самарской области ситуация находится на контроле правительства, мы мониторим поставки топлива, цены на дизтопливо, бензин. Ситуация абсолютно стабильна», — сказал Федорищев в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Несмотря на поступающие от граждан обращения, обеспокоенные возможным дефицитом бензина, губернатор подчеркнул, что правительство контролирует поставки и цены. Временно введённые ограничения на одной из сетей АЗС (на 19 объектах) должны быть устранены в течение двух дней.

По словам губернатора, крупные сетевые АЗС, включая «Роснефть» и «Лукойл», а также небольшие локальные станции, продолжают работать без каких-либо ограничений. Он заверил, что, согласно прогнозам, на текущей неделе ситуация на всех автозаправочных станциях области будет равномерной и предсказуемой, без каких-либо дефицитов.

Ранее в ЛНР власти временно ограничили продажу топлива на заправках. Теперь в одни руки дают не больше 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 или дизеля. Такое решение приняли из-за того, что в последние дни спрос на топливо сильно вырос. Чтобы не допустить дефицита, ввели лимиты. Кроме того, временно запретили наливать бензин в канистры и любую другую тару.