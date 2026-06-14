Развожаев сообщил о свободной продаже топлива на восьми АЗС «АТАН» в Севастополе

В Севастополе с 10 утра на восьми автозаправках сети «АТАН» началась свободная продажа бензина и дизеля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Водители могут купить без ограничений топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельное топливо ДТ Ultra на следующих АЗС:

АЗС №60 — Качинское шоссе, 2 (АИ-92)

— Качинское шоссе, 2 (АИ-92) АЗС №66 — Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

— Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra) АЗС №67 — ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra)

— ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra) АЗС №81 — ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra)

— ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra) АЗС №84 — Столетовский проспект, 5 (АИ-92)

— Столетовский проспект, 5 (АИ-92) АЗС №89 — Проспект Победы, 1 (АИ-92)

— Проспект Победы, 1 (АИ-92) АЗС №161 — Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

— Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra) АЗС №167 — Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)

«С 10:00 на 8 заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — написал Развожаев. При этом на заправках сети «ТЭС» топливо по-прежнему продаётся только по QR-кодам.

Ранее в Луганской Народной Республике власти временно ограничили продажу топлива на заправках. Теперь в одни руки дают не больше 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 или дизеля. Такое решение приняли из-за того, что в последние дни спрос на топливо сильно вырос. Чтобы не допустить дефицита, ввели лимиты. Кроме того, временно запретили наливать бензин в канистры и любую другую тару.