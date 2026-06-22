В Саратовской области вводят временные лимиты на бензин из-за ажиотажа

В Саратовской области с 23 июня заработают временные ограничения на продажу бензина — не более 30 литров на машину. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что лимит будет действовать до 30 июня. По его словам, это вынужденный шаг, который должен сбить лишний ажиотаж и не допустить спекуляций на топливном рынке.

Как отметил губернатор, ситуацию с продажей горючего обсудили вместе с производителями, поставщиками и профильными чиновниками регионального правительства. Он добавил, что в последние дни резко вырос спрос на бензин всех марок, а это создаёт дополнительную нагрузку на логистику. По его словам, чаще всего люди покупают топливо с большим запасом, который заметно превышает их реальные нужды.

А ранее сообщалось, что Бусаргин провёл экстренное совещание с производителями и поставщиками горючего из-за резкого скачка спроса на заправках. По данным нефтеперерабатывающих предприятий, за сутки отгрузка бензина и дизеля выросла на 70 процентов, что вызвало временные сбои в логистике. При этом губернатор подчеркнул, что дефицита запасов в области нет.