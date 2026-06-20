Бусаргин: Объёмы отгрузки топлива в Саратовской области выросли, но дефицита нет

Губернатор Роман Бусаргин провёл экстренное совещание с производителями и поставщиками горючего. Поводом стал резкий скачок спроса на заправках региона.

По информации нефтеперерабатывающих предприятий, за последние сутки объёмы отгрузки бензина и дизеля подскочили на 70 процентов по сравнению с обычными периодами. Это спровоцировало временные трудности логистического характера. При этом, как подчеркнул глава области, дефицита запасов в регионе нет.

Министерству промышленности поручено совместно с поставщиками в кратчайшие сроки проработать дополнительные маршруты доставки. Особый акцент сделан на отдалённые районы, где количество АЗС невелико. Ведомство переведено в круглосуточный режим связи с топливными компаниями до полной стабилизации обстановки.

Ситуацию держат на контроле и в Минсельхозе. В разгар полевых работ чиновники следят за бесперебойным обеспечением горючим аграрных предприятий.

Кроме того, губернатор отдельно обсудил вопрос ценообразования с представителями Федеральной антимонопольной службы. УФАС нацелено на строгий контроль стоимости топлива на всех станциях области.

Накануне вице-премьер Александр Новак назвал насыщение внутреннего рынка ключевым приоритетом российского топливно-энергетического комплекса. На заседании штаба по нефтепродуктам он подчеркнул необходимость надёжного обеспечения потребителей, своевременных поставок и постоянного контроля за ценами. В кабмине отметили, что мониторинг отгрузок и стоимости горючего ведётся ежедневно.