Правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать бензин, соответствующий требованиям стандарта «Евро-3». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает временное смягчение требований к содержанию серы в моторном топливе для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка. В частности, отдельные НПЗ смогут производить бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на килограмм, а для дизельного топлива установлен максимальный показатель в 350 мг на килограмм.

При этом такое топливо предназначено исключительно для российского рынка. Оно не будет маркироваться единым знаком обращения продукции ЕАЭС и не сможет поставляться в другие государства — участники союза.

Контроль за применением нового механизма возложен на Минэнерго. Ведомство должно следить за его исполнением и ежеквартально отчитываться перед правительством о предприятиях, объёмах выпуска и технологиях производства топлива.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Ранее Life.ru писал, что Правительство России решило временно изменить правила продажи бензина 5-го класса на бирже. Теперь обязательная доля реализации снижена с 15% до 10% от объёма производства, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Власти рассчитывают, что эта мера поможет удержать баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов и снизить риски ценовых колебаний.