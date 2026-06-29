Матвиенко призвала правительство экономить каждую копейку бюджета
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В ходе рабочей встречи с членами правительства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости строгой экономии государственных средств. Она подчеркнула, что в текущих условиях все структуры власти должны перейти к режиму жёсткой бюджетной дисциплины.
«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно и экономить каждую копейку», — цитирует сенатора официальный сайт кабмина.
Особое внимание глава верхней палаты парламента обратила на крупные публичные мероприятия, финансируемые из бюджета. Она попросила премьер-министра Михаила Мишустина провести ревизию существующих форумов и конференций, чтобы оценить их реальную эффективность и целесообразность затрат. Мишустин поддержал инициативу, согласившись, что необходимо проверить отдачу от таких проектов и принять решение о возможном сокращении тех из них, которые не приносят ощутимых результатов.
Напомним, ранее на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить поправки, закрепляющие лимит доходов для уплаты НДС на отметке 20 миллионов рублей. По его словам, эта мера коснётся организаций на упрощённой системе.
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