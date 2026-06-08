Правительство перенесёт срок уплаты регионами бюджетных кредитов на 100 млрд

Правительство сдвинет для российских субъектов даты погашения задолженности перед федеральным центром. Речь идёт об обязательствах, превышающих 100 миллиардов рублей, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Соответствующее решение принято по указанию президента. На совещании с вице-премьерами Мишустин пояснил, что мера затронет бюджетные кредиты, срок возврата которых наступает в текущем году.

Ранее на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить поправки, закрепляющие лимит доходов для уплаты НДС на отметке 20 млн рублей. Мера коснётся организаций на упрощённой системе налогообложения, тогда как изначально планировалось поэтапное снижение этого порога.