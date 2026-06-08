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Регион
8 июня, 11:02

В правительстве доработали законопроект о поддержке Почты России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Почта России должна сохранить доступность базовых почтовых и социальных услуг для жителей всех регионов, включая малые и удалённые населённые пункты. Об этом заявил зампред правительства — руководитель Аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, слова которого приводит пресс-служба в «Максе».

По его словам, компания имеет стратегическое значение и остается важным элементом социальной инфраструктуры страны. Через её отделения граждане получают пенсии, пособия, письма и юридически значимую корреспонденцию.

Григоренко отметил, что для примерно 30 млн жителей небольших населённых пунктов Почта России обеспечивает доступ к товарам первой необходимости и государственным сервисам. Более 8 млн пенсионеров получают через почтовую сеть выплаты с доставкой на дом.

Законопроект о поддержке предприятия доработали на площадке Аппарата правительства с учетом предложений бизнеса и профильных ведомств. В нынешней версии документ направлен на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение универсальных услуг для граждан независимо от места проживания.

Почта России возобновила приём отправлений из США через транзит
Почта России возобновила приём отправлений из США через транзит

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин призвал правительство взять ситуацию с Почтой России на особый контроль и принять срочные меры для её стабилизации. Он заявил, что компания находится в критическом положении: у почтальонов низкие зарплаты, а в малых городах и селах закрываются отделения.

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Владимир Озеров
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