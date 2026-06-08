В правительстве доработали законопроект о поддержке Почты России

Почта России должна сохранить доступность базовых почтовых и социальных услуг для жителей всех регионов, включая малые и удалённые населённые пункты. Об этом заявил зампред правительства — руководитель Аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, слова которого приводит пресс-служба в «Максе».

По его словам, компания имеет стратегическое значение и остается важным элементом социальной инфраструктуры страны. Через её отделения граждане получают пенсии, пособия, письма и юридически значимую корреспонденцию.

Григоренко отметил, что для примерно 30 млн жителей небольших населённых пунктов Почта России обеспечивает доступ к товарам первой необходимости и государственным сервисам. Более 8 млн пенсионеров получают через почтовую сеть выплаты с доставкой на дом.

Законопроект о поддержке предприятия доработали на площадке Аппарата правительства с учетом предложений бизнеса и профильных ведомств. В нынешней версии документ направлен на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение универсальных услуг для граждан независимо от места проживания.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин призвал правительство взять ситуацию с Почтой России на особый контроль и принять срочные меры для её стабилизации. Он заявил, что компания находится в критическом положении: у почтальонов низкие зарплаты, а в малых городах и селах закрываются отделения.