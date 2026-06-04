Почта России возобновила приём отправлений из США через транзит

Жители России снова могут получать отправления из США через Почту России. Ввоз такой корреспонденции восстановили ещё в конце мая.

Первая партия уже прибыла в страну. Прямого маршрута между операторами по-прежнему нет. Доставка идёт транзитом через третьи страны.

В госкомпании уточнили ТАСС, что используют существующие логистические решения. Иными словами, новые линии не запускали — просто собрали рабочий маршрут из того, что сейчас доступно.

Для получателей это главное: международные отправления из США снова можно ждать через привычный сервис.

А правительства России и Монголии, в свою очередь, обсуждают возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором. Сообщение между столицами было прервано во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ заявил, что тема остаётся актуальной.