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4 июня, 07:17

Почта России возобновила приём отправлений из США через транзит

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Жители России снова могут получать отправления из США через Почту России. Ввоз такой корреспонденции восстановили ещё в конце мая.

Первая партия уже прибыла в страну. Прямого маршрута между операторами по-прежнему нет. Доставка идёт транзитом через третьи страны.

В госкомпании уточнили ТАСС, что используют существующие логистические решения. Иными словами, новые линии не запускали — просто собрали рабочий маршрут из того, что сейчас доступно.

Для получателей это главное: международные отправления из США снова можно ждать через привычный сервис.

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А правительства России и Монголии, в свою очередь, обсуждают возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором. Сообщение между столицами было прервано во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ заявил, что тема остаётся актуальной.

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Оксана Попова
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