РФ и Монголия могут возобновить прямое авиасообщение, прерванное из-за пандемии

Правительства России и Монголии обсуждают возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором. Сообщение между столицами было прервано во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ заявил, что тема остаётся актуальной.

«Вопрос [возобновления авиасообщения] очень актуальный. Он ставится на всех крупных межправительственных переговорах. <...> Большая часть флота монгольских авиакомпаний находится в лизинге у западных стран. Власти западных стран запрещают осуществлять рейсы в РФ», — цитирует Тувшинтугса РИА «Новости».

Получается, запуск маршрута осложняют технические трудности. У национального перевозчика MIAT Mongolian Airlines есть собственные самолёты, однако их число ограничено. Поэтому вопрос восстановления прямого направления пока остаётся в работе.

Ранее в феврале на площадке Торгово-промышленной палаты РФ прошёл Российско-монгольский форум. Там обозначили приоритеты развития взаимоотношений между странами. Особый упор в ходе диалога был сделан на транспортную инфраструктуру и строительство газопровода «Сила Сибири-2».