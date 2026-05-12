Руководство Европейского союза настаивает на том, чтобы Грузия остановила авиаперелеты с Российской Федерацией. Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Михаил Калугин.

Как пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства, официальный Брюссель в публичных заявлениях принуждает Тбилиси вводить против России энергетическое эмбарго, присоединяться к санкционному пакету ЕС и разрывать любые логистические связи, в том числе в небе.

Калугин добавил, что для грузинской стороны подобный шаг обернулся бы экономической катастрофой, однако представителей ЕС судьба их партнёров не волнует. Конечная цель Брюсселя, по словам дипломата, заключается в том, чтобы любой ценой нанести ущерб России, даже если ради этого придётся пожертвовать интересами Грузии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отметили прагматичный подход Грузии к антироссийским санкциям, хотя дипломатические отношения между двумя странами до сих пор не восстановлены. По словам депутатов, Москва и Тбилиси поддерживают контакты, но пока только непубличные. Напомним, что грузинский МИД отказался от введения ограничений против РФ во вред себе.