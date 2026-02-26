В Госдуме оценили позицию Грузии относительно санкций против России

Россия ценит прагматичный подход Грузии в отношении антироссийских санкций, несмотря на сохраняющиеся проблемы в двусторонних отношениях, заявил депутат Госдумы Константин Затулин. Он напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами до сих пор не восстановлены.

Контакты между Москвой и Тбилиси в основном непубличные, однако шаги к сближению уже сделаны, например, восстановлено прямое авиасообщение. При этом парламентарий подчеркнул существенную разницу между прошлым и нынешним правительством Грузии.

«Мы также понимаем и не можем не поддерживать прагматичный настрой страны в отношении антироссийских санкций — она отказывается к ним присоединиться, несмотря на давление со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что республика не вводит санкции против России, поскольку они навредят больше Тбилиси, а не Москве. Мотивы кабмина министр объяснила в интервью телекомпании «Рустави 2».