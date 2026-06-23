Матвиенко поручила рассмотреть отмену пошлины за брак

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать возможность отмены государственной пошлины за регистрацию брака. Вопрос будет рассмотрен профильным комитетом по социальной политике совместно с Палатой молодых законодателей.

Инициатива прозвучала на заседании ПМЗ, где участница Анастасия Авдеева предложила отменить сбор в размере 350 рублей, который взимается при подаче заявления в ЗАГС. По её мнению, даже небольшая сумма может создавать лишний формальный барьер и снижать торжественность момента для молодожёнов.

«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их — принесите бумажку за 350 рублей. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике [СФ] вместе с вами [ПМЗ] продумать, как это красиво, достойно сделать», — сказала Матвиенко.

В качестве возможного компенсирующего шага было предложено увеличить госпошлину за расторжение брака. Матвиенко отметила, что вопрос носит «житейский характер», и поручила проработать его так, чтобы решение выглядело «красиво и достойно».

Ранее Матвиенко заявляла, что российская молодёжь перестала считать учёбу и семью несовместимыми. Она отметила, что молодые люди в России всё чаще воспринимают возможность сочетать учёбу в учебных заведениях с семейной жизнью как естественную и вполне реалистичную перспективу.